Батальйони "Дніпро-2" і "Донбас" наступають на позиції терористів у Карлівці

Про це на своїй сторінці в Facebook написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Кілька днів тому підрозділами ЗСУ, батальйоном "Дніпро-2", батальйоном "Донбас" була проведена успішна операція по знищенню частини укріпрайону і вогневих точок терористів. Сьогодні тим же складом, з використанням бронетехніки ведеться рішучий наступ на тій ж ділянці фронту. Про розвиток ситуації повідомимо пізніше", - пише Семенченко.

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Також комбат повідомляє, що сьогодні вранці Донецьк прокинувся від артилерійської канонади.