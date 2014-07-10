Батальйони "Дніпро-2" і "Донбас" наступають на позиції терористів у Карлівці
11:59, 10 липня 2014Політика
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Підрозділи ЗСУ, батальйони "Дніпро-2" і "Донбас" з використанням бронетехніки ведуть рішучий наступ на вогневі точки терористів в Карлівці в Мар'їнського району Донецької області.
Семенченко заявив про новий наступ / УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
"Кілька днів тому підрозділами ЗСУ, батальйоном "Дніпро-2", батальйоном "Донбас" була проведена успішна операція по знищенню частини укріпрайону і вогневих точок терористів. Сьогодні тим же складом, з використанням бронетехніки ведеться рішучий наступ на тій ж ділянці фронту. Про розвиток ситуації повідомимо пізніше", - пише Семенченко.
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Також комбат повідомляє, що сьогодні вранці Донецьк прокинувся від артилерійської канонади.
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