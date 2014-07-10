У ситуації з Донбасом час грає на користь Путіна - польський депутат

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив депутат польського Сейму та колишній дипломат Вітольд Ващиковський, зазначивши, що у нинішній ситуації час грає на користь російського президента Володимира Путіна.

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"Він має час та, можливо, приведе до того, що в Україні почнеться черговий "майдан" проти нинішньої влади. Часу немає український президент та влада, котрі повинні щонайшвидше подавити бунт та швидше розпочати економічні реформи" - сказав політик, котрий представляє найбільшу опозиційну партію у Польщі "Закон та справедливість" (PiS).

Депутат сказав, що Путін продовжить дестабілізувати ситуацію у східних регіонах через підтримуваних Росією сепаратистів та буде використовувати важелі економічного впливу для того, аби добитися погіршення рівня життя в Україні.

Власне це, на його думку, може спровокувати протести та чергову зміну влади в країні.

"Якщо вони залишать цей бунт у такому стані, як він є, то сепаратисти будуть старатися поширюватися свій вплив на інші регіони", - додав політик.