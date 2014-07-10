Кримчанина Сенцова автоматично записали у громадяни Росії - омбудсмен

РФ вважає кримчанина, режисера Олега Сенцова російським громадянином, тому він не може зустрітися з українським консулом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

За словами Лутковської, Сенцов не може зустрітися з консулом України, оскільки його автоматично, без його згоди, записали у громадяни Росії.

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“Російська Федерація, як відомо, прийняла законодавство, згідно з яким набуття російського громадянства для жителів Криму проходило автоматично. лише коли особа самостійно не відмовиться від російського громадянства. Для цієї відмови було виділено лише місяць”, - сказала Лутковська.

Вона долала, що Сенцов на той час вже перебував у слідчому ізоляторі і фізично не міг відмовитися від російського громадянства, а відтак - російське громадянство він набув фактично примусово.

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Лутковська додала, що, незважаючи на те, що Сенцов продовжує бути громадянином України, РФ відмовила йому у зустрічі з консулом України, вважаючи його громадянином Росії.

“У зв'язку з цим я звернулася до омбудсмена Російської Федерації, але ще пройшло занадто мало часу, оскільки звернення було направлене лише на початку цього тижня”, - сказала Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Пізніше в ФСБ РФ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора". Основною метою «злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті та Севастополі, а надалі знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач».

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Слідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 (організація терористичного угруповання і участь у ньому), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї) КК РФ. Зазначається, що вони здійснили у складі терористичного угруповання приготування до здійснення терористичного акту - вибухів вночі 9 травня саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» і пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Русская община Крыма» і представництва партії «Единая Россия» у Сімферополі 14 і 18 квітня відповідно.

7 липня Лефортовський суд Москви продовжив до 11 жовтня арешт Сенцова.