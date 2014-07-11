У Слов'янську запрацював громадський транспорт

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, сьогодні автобуси вийшли на 13 міських маршрутів із 30, а також поновився рух восьми приміських маршрутів.

В ОДА також повідомили, що в Слов'янську відновлено поштовий зв'язок - із 13 міських відділень відкрилися 12, закритою залишається пошта у Семенівці. Запрацювали два відділення «Нової пошти».

Читайте такожЖителям Слов’янська доставлено майже 160 тонн продуктів і медикаментів

У будинках, вже підключених до електроенергії, відновлюється робота ліфтів – вже запущено 64 із наявних у місті 227.

Відкриваються магазини. Сьогодні до супермаркетів торгової мережі «АТБ» почали завозити продукти, зазначили в облдержадміністрації.

На даний час сапери продовжують огляд об'єктів соціальної сфери Слов'янська, зокрема шкіл і дитячих садочків. Від барикад звільнили чотири вулиці, почали відновлення зовнішнього освітлення.

У місті працює координаційний штаб з відновлення інфраструктури. На місці його очолює перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. У містах проводяться роботи з відновлення роботи інфраструктури, соціальних служб, міліції, фінансових установ. Також працює місія з наданням гуманітарної допомоги всім, хто має потребу.