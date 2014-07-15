В Луганську оголошено триденну жалобу за загиблими мирними жителями

Про це повідомляється на офіційному сайті мера Луганська.

«Останні дні стали чорними сторінками в житті нашого міста. Горе і скорбота прийшли в наш спільний дім Луганськ. В результаті збройних сутичок ми втрачаємо найдорожче, що у нас є – життя ні в чому не винних луганців, які під час обстрілу перебували не на лінії фронту, а в житлових масивах. Тільки за останні три дні загинуло 17 мирних жителів, 73 людини дістали осколкові і вогнепальні поранення. У зв'язку з трагічними подіями мною прийнято рішення оголосити 15, 16 і 17 липня днями жалоби в Луганську», - йдеться у зверненні Кравченка.

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Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблим.