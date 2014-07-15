В бою за Металіст відбито арсенал зброї терористів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У бою за селище Металіст українські військові відбили арсенал зброї бойовиків», - зазначив він.

«Втікаючи, найманці поспіхом покинули не тільки стрілецьку зброю, а 5 протитанкових гранатометів, судячи з маркування вони російські. Військові позначення РФ є також і на трьох ручних гранатометах типу «Муха», - додав Лисенко.

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«Фотографії доказів щодо походження зброї надав у штаб АТО журналіст одного з телеканалів», - зауважив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 липня, українські силовики звільнили від проросійських терористів населені пункти Металіст, Олександрівськ, Біле, Розкішне у Луганській області та розблокували аеродром «Луганськ».