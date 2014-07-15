До Слов'янська для допомоги мешканцям прибули 30 психологів Держслужби з надзвичайних ситуацій

18:56, 15 липня 2014
Політика
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До Слов'янська прибула бригада із 30 психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

дети Славянск / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в Слов'янськ прибула бригада із 30 психологів, які представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій», - зазначив він.

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Також, за його словами, за останні 5 днів громадські організації, волонтери передали близько 120 тонн гуманітарної допомоги для дітей Слов'янська.

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