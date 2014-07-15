Позачерговий саміт ЄС обговорить ситуацію в Україні



Про це мова йде у листі-запрошенні президента Хермана Ван Ромпея главам держав та урядів країн ЄС.

«На першому робочому засіданні в присутності Високого представника ми коротко обговоримо ситуацію в Україні і на Близькому Сході”, - повідомив президент Ради ЄС.

У листі також йдеться проте, що на захід запрошений нещодавно обраний президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкер «приєднатися для обміну думками з приводу стратегічного порядку денного Союзу в часи змін».

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«Завтра буде хороший момент, щоб обговорити з Юнкером політичний порядок денний, який викладений в пріоритетах, що будуть визначати роботу Європейського Союзу протягом наступних п`яти років», - зазначається в листі.

Як відомо, на саміті лідери ЄС також обговорюватимуть кандидатури на посади Високого представника з питань зовнішньої та без пекової політики та президента Ради ЄС.