Родичі учасників АТО пікетують Адміністрацію президента
Близько сотні родичів військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, пікетують Адміністрацію президента.
Як передає кореспондент УНІАН, біля Адміністрації президента зібралися матері, батьки, дружини військовослужбовців.
Їхні вимоги досить різні. Дехто вимагає провести ротацію військовослужбовців, які знаходяться на передовій від самого початку російсько-українського конфлікту, інші вимагають призначати професійних командирів, ще одні пікетувальники стверджують, що їхні родичі в зоні АТО не мають елементарних побутових умов, зокрема, за їхніми словами, військовослужбовцям доводиться пити воду з калюж.
Читайте такожУкраїнський солдат розповів про критичне становище військовослужбовців у районі ІзвариногоОднак всі пікетувальники обурені тим, що на передовій воюють лише прості громадяни. Там немає ані високопосадовців, ані чиновників, ані їхніх дітей.
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