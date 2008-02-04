Янукович: Партія регіонів ухвалить рішення завтра зранку
20:10, 04 лютого 2008Політика
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Про це лідер фракції сказав журналістам
Фракція Партії регіонів сьогодні планує провести засідання Ради фракції, на якому буде ухвалюватися план дій щодо завтрашнього проведення засідання Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
За його словами, під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради не було прийнято остаточного рішення щодо завтрашнього проведення засідання ВР. В той же час, за його словами, фракція Партії регіонів лише завтра зранку ухвалюватиме остаточне рішення щодо блокування чи не блокування роботи ВР у вівторок.
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