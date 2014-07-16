BBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій

Про це повідомило джерело BBC Україна на місці подій.

Пункт, який контролюють українські сили, атакують 10 танків, п'ять БТР і до 200 людей.

Серед українських силовиків є двоє загиблих.

Раніше прес-служба Нацгвардії повідомила про те, що в середу о п'ятій ранку сепаратисти почали "масований наступ" на сили Нацгвардії під селом Маринівка.

Сепаратисти обстріляли блокпост силовиків з танків та мінометів. Перший наступ силовики відбили, але бойовики відступили до села Степанівка і далі ведуть вогонь по позиціях АТО, ішлося в повідомленні.