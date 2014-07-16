Мін'юст позбавив ліцензій 500 нотаріусів у Криму
16:09, 16 липня 2014Політика
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Міністерство юстиції України позбавило ліцензій 500 нотаріусів у Криму, які взяли російське громадянство та отримали дозвіл на діяльність від РФ.
Нотаріусів у Криму, які взяли російське громадянство, позбавлено ліцензії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.
"Це 500 нотаріусів, які проживають на території Криму. Точніше, вже колишні нотаріуси", - сказав міністр.
Читайте такожМін‘юст вкотре закликав депутатів відкрити державні реєстриПетренко пояснив, що були позбавлені ліцензії саме ті нотаріуси, які взяли російське громадянство та отримали дозвіл від Росії на ведення нотаріальної діяльності.
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