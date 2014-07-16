Мін'юст позбавив ліцензій 500 нотаріусів у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко.

"Це 500 нотаріусів, які проживають на території Криму. Точніше, вже колишні нотаріуси", - сказав міністр.

Читайте такожМін‘юст вкотре закликав депутатів відкрити державні реєстриПетренко пояснив, що були позбавлені ліцензії саме ті нотаріуси, які взяли російське громадянство та отримали дозвіл від Росії на ведення нотаріальної діяльності.