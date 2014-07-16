Артобстріли території РФ здійснюються терористами за наказом їх ватажків - Тимчук

Про це керівник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Підтверджуються дані про те, що артилерійські обстріли території РФ здійснюються бойовиками за вказівкою керівництва терористичних організацій, що діють на Донбасі», -заявив він.

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