Артобстріли території РФ здійснюються терористами за наказом їх ватажків - Тимчук

18:20, 16 липня 2014
Політика
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Артилерійські обстріли території Росії здійснюються бойовиками за вказівкою керівництва терористів.

Главари боевиков дали приказ обстреливать территорию РФ / УНИАН

Про це керівник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Підтверджуються дані про те, що артилерійські обстріли території РФ здійснюються бойовиками за вказівкою керівництва терористичних організацій, що діють на Донбасі», -заявив він.

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