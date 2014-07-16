Артобстріли території РФ здійснюються терористами за наказом їх ватажків - Тимчук
18:20, 16 липня 2014Політика
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Артилерійські обстріли території Росії здійснюються бойовиками за вказівкою керівництва терористів.
Ватажки бойовиків дали наказ обстрілювати територію РФ / УНІАН
Про це керівник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.
«Підтверджуються дані про те, що артилерійські обстріли території РФ здійснюються бойовиками за вказівкою керівництва терористичних організацій, що діють на Донбасі», -заявив він.
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