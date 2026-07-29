Таїланд допрацював танк 'Оплот-Т' за досвідом російсько-української війни

В нього вже є захист від БПЛА – антидронова сітка.

Армія Таїланду додала антидроновий захист на танки українського походження "Оплот Т", врахувавши досвід російсько-української війни. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на оглядача Hem.

Зокрема, у 2025 році "Оплот Т" у складі 2-го кавалерійського батальйону Королівської армії Таїланду під час навчань вже був з вмонтованими козирками, які захищають передню частину башти від загроз із застосуванням БПЛА.

"Розкладні екрани від дронів тайські екіпажі почали використовувати не лише на танках, а й на самохідних зенітних установках M42 Duster. Ці екрани опускаються за потреби – для застосування озброєння або перевезення десанту на корпусі машини", - повідомляє "Мілітарний".

Відео дня

Зазначається, що 9 грудня був перший відомий випадок використання танка у безпосередніх бойових діях іноземними операторами. Йдеться про участь українського Т-84 "Оплот-Т" у бойових діях у Камбоджі, де танки оперативної групи Burapha відкрили вогонь по установі, яку, згідно із заяв Таїланду, камбоджійці використовували як вогневу позицію для засобів непрямого ураження, кулеметних точок, а також як склад зброї, призначеної для атак на тайські сили.

В повідомленні сказано, що Таїланд є єдиним іноземним оператором українських основних бойових танків БМ "Оплот-Т", які є експортною версією українського танка БМ "Оплот", розробленого Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. За даними "Мілітарного", на озброєнні Таїланду перебуває 49 танків БМ "Оплот-Т", поставлених за контрактом з Україною, укладеним у 2011 році, та постачання яких завершилось у 2018-му.

Танк "Оплот"

Як повідомляв УНІАН, у січні 2026 року український військовий аналітик Олександр Коваленко зазначав, що хоч активна фаза тайсько-камбоджійської війни закінчилася, тайські військові продовжують публікувати в соціальних мережах відео, в яких хваляться своєю танковою міццю. І хвалилися саме українськими танками БМ "Оплот-Т".

Він зазначив, що хоч Таїланд близький з Китаєм, але вони не стали приховувати свого відвертого розчарування китайськими танками. Практично всі втрати танкової компоненти армії Таїланду в ході конфлікту з Камбоджею - це не результат бойових зіткнень, а поломки, причому саме серед китайських танків VT-4. Коваленко зазначав, що основна боєздатна танкова одиниця в строю у Таїланду - це український танк.

Військовий експерт, екс-консультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон зазначав, що український основний бойовий танк Т-84 "Оплот" є модернізованою версією радянського танка Т-80 і став грізним супротивником росіян на полі бою завдяки своїм технічним удосконаленням.

Як зазначав експерт, конструкція Т-84 усуває недоліки попередніх моделей Т-80, роблячи його більш потужним і живучим танком. При цьому український танк включив у себе функції, які не з'являлися в російських моделях танків до розробки Т-14 20 років по тому. Йдеться, зокрема, про потужний дизельний двигун, що забезпечує чудове співвідношення потужності і ваги, про модернізацію бортової електроніки, включно з новою навігаційною системою, тепловізійними прицілами і комплектом оптоелектронної протидії. Також зміна конструкції рознесеної броні шасі танка та вибухонебезпечного захисту мінімізує ефективність ПТКР, що несуть тандемну боєголовку.

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