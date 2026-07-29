В Україні різко зросли зарплати: кому платять найбільше та найменше

Київ продовжує зі значним відривом лідирувати серед усіх регіонів за рівнем зарплат.

Середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.

Як повідомляє Державна служба статистики, найбільше грошей традиційно заробляють у Києві. В столиці працівникам у червні, в середньому, нараховували 48 393 грн (37 263 грн "чистими"). На другому місці Луганська область - 38 143 грн (29 370 грн). Замикає трійку найоплачуваніших регіонів Київська область з середнім рівнем оплати праці в 33 849 грн (26 064 грн).

Водночас регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали Чернівецька область – 24 472 грн (18 843 грн), а також Кіровоградська область – 23 882 грн (18 389 грн).

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Зазначається, що найбільше, за підсумками червня, заробили працівники галузі інформації та телекомунікацій - 77 931 грн (60 007 грн), а найменше – працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги: 22 274 грн (17 151 грн).

Крім того, у Держстаті додали, що заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 липня становила 3,8 млрд грн.

Зарплати в Україні – головні новини

Економіст Руслан Чорний заявив, що в Україні офіційні показники середньої зарплати завищені через виплати військовослужбовцям. За його словами, реальний її розмір набагато нижче 20 тисяч.

Раніше повідомлялося про очікуване зростання заробітних плат в Україні цьогоріч на понад 11%. Також Національний банк прогнозує поступове повернення мігрантів з 2027 року, що потенційно сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

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