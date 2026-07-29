Табу на туризм під час війни більше немає: несподівані результати дослідження ДАРТ

Серед іншого дослідження встановило, що наразі в Україні військові та ветерани подорожують активніше, ніж цивільні.

В Україні остаточно зникло табу на подорожі під час повномасштабної війни, оскільки такий відпочинок тепер сприймається не як розвага, а як необхідність для відновлення фізичного та ментального здоров'я.

Про це свідчать результати дослідження "Туризм під час війни: дані, інсайти", проведеного на замовлення громадської організації BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) соціологічною компанією Gradus у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення".

"Сьогодні внутрішній туризм трансформувався з індустрії відпочинку на життєво необхідний інструмент відновлення. Як показують результати нашого опитування, українці чітко артикулюють гостру потребу у ментальному перезавантаженні. Тому ключове завдання Державного агентства розвитку туризму наразі – працювати у синергії з місцевими громадами та бізнесом над розбудовою безпечної, інклюзивної та безбар'єрної туристичної інфраструктури. Ми маємо створити простір, який відповідатиме новим соціальним запитам та забезпечить максимально комфортне відновлення для кожного, а особливо – для наших військових і ветеранів", – зауважила голова ДАРТ Наталя Табака.

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Зокрема, дослідження встановило, що 66% опитаних українців вважають внутрішні подорожі доречними. Стільки ж відповіли, що вже здійснили хоча б одну подорож країною за останній рік.

При цьому 66% респондентів відповіли, що наразі відчувають гостру потребу у відновленні, а 45% опитаних назвали подорожі та зміну обстановки одним із найефективніших способів відновитися.

Водночас в рамках дослідження була встановлено, що наразі військові та ветерани подорожують активніше, ніж цивільні: 72% військовослужбовців та 69% ветеранів подорожували країною протягом року, а 25% з них здійснили три і більше поїздок на відпочинок. Головними запитами під час подорожей військові назвали фізичну реабілітацію (47%), спілкування з родиною (42%) та можливість відволіктися від служби (35%).

При цьому цивільні та військові назвали різні зовнішні бар'єри, які заважають їм подорожувати. Так, для перших головною перешкодою для відпочинку є небезпека через воєнні дії (65%), тоді як для військових критичними є соціальні бар'єри: 33% відзначають різкий контраст між цивільним життям і реальністю фронту, а 30% відчувають дискомфорт через питання незнайомців про службу. Особливо вразливими в цьому плані є ветерани з інвалідністю, які також нарікають на недостатньо розвинену інфраструктуру для інклюзивних туристів.

Щодо формату подорожей, що найчастіше в наші часи українці подорожують на 2-3 дні (42%), при цьому більшість мандрівників (56%) їздять на відпочинок із сім'єю. 58% опитаних назвали пріоритетним відпочинок ближче до природи.

55% українців зазвичай подорожують потягом, ще 53% використовують власне авто, а 46% обирають рейсові автобуси чи маршрутки.

Карпати залишаються головним "магнітом" для відновлення, який обирають 54% респондентів. Також до списку лідерів увійшли Київ з областю (51%), Львів (50%) та Одеса (46%).

Ще один цікавий нюанс полягає в тому, що українці обирають подорожі в межах рідної країни свідомо: 33% зауважили, що почали більше цінувати відпочинок в Україні після початку повномасштабної війни, тоді як лише 11% заявили, що відпочивають на батьківщині виключно через неможливість виїхати за кордон.

Водночас лише кілька відсотків опитаних зізналися, що від подорожей їх утримує фінансове питання. При цьому 67% опитаних зауважили, що готові витрачати під час відпочинку до 3000 гривень на день (транспорт, харчування та проживання), тоді як лише 8% можуть собі дозволити витрачати суми більше 5000 гривень на день.

"Національна програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення" покликана сформувати нову культуру мандрівок Україною під час війни – сповільнену, усвідомлену, дружню до довкілля та людей. Ми бачимо, що подорожі Україною стали свідомим вибором людей, які шукають внутрішню точку опори. Крім того, це інвестиція у ментальне здоров'я, підтримку громад та майбутнє відновлення України. Через цю програму ми прагнемо донести просту, але важливу думку: знаходити час для себе та свого психологічного стану – це необхідна умова для нашої спільної стійкості", – пояснила голова BRAND UKRAINE Марія Липяцька.

Водночас під час презентації дослідження в ДАРТ визнали, що український туризм також гальмують відсутність інфраструктури для інклюзивних туристів та та недостатнє транспортне сполучення. Втім, ці питання обіцяють врахувати під час складання маршрутів в рамках ​національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення".

Туризм в Україні під час війни

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з даними Опендатабот, в 2025 році туризм в Україні вперше з початку повномасштабної війни знову почав приносити гроші.

Зокрема, у 2025 році місцеві бюджети в Україні отримали 359 мільйонів гривень туристичного збору, що майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни у 2021 році.

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