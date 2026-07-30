Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами: є багато влучаннь та жертви

Повітряні сили повідомляли про балістичні ракети в напрямку Києва, Дніпра та Кривого Рогу.

У ніч на 30 липня російські окупанти атакують різні регіони України ракетами та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили та органи влади на місцях.

Оновлено 06:14. По країні пішли відбої тривог, а монітори повідомили про посадку 6х бортів Ту-95МС на аеродром "Оленья".

Оновлено 06:04. Ракета летить повз Шполу курсом на захід.

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Оновлено 05:55. Ракети летять повз Хорол курсом на Черкащину та повз Юріївку курсом на Дніпро.

Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих у Львові, які потребують госпіталізації.

Оновлено 05:46. Нові ракети з Сумщини на Полтавщину курсом на Миргород, Ромодан.

У Львові відомо про 6 травмованих, повідомив Садовий.

Оновлено 05:43. У селі Радушне під Кривим Рогом загинули дівчатка 5 та 12 років та четверо дорослих, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ще 8 осіб отримали поранення, серед них двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Оновлено 05:32. Є інформація про травмованих у Львові, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Садовий повідомив, що у місті горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Оновлено 05:18. Попередньо у Львові пошкоджено дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники, повідомили у ОВА.

Оновлено 05:11. На Івано-Франківщині та в місті також було чутно вибухи, повідомив міський голова Марцінків.

Оновлено 05:06. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті, попередньо, є пошкодження житлових будинків.

Оновлено 05:00. Балістична ракета на Київ.

Оновлено 04:52. На Івано-Франківщині також було чутно вибухи, повідомляэ Суспільне.

Оновлено 04:41. Цілі на Львів та Бурштин.

В ОВА повідомили, що у Львові лунають вибухи, працює ППО.

Оновлено 04:36. Ракети летять на Львівщину з Тернопільщини та на Волині на Володимир/Устилуг. Також цілі у напрямку Івано-Франківська.

Оновлено 04:30. Ракети з Хмельниччини - курсом на Тернопільщину, повз Сатанів курсом на захід та з Рівненщини на Волинь.

Оновлено 04:22. Ракети летять на Хмельниччині повз Ізяслав західним курсом. Також цілі на Дубно.

Оновлено 04:14. Ракети на Житомирщині повз Бердичів прямують західним курсом. Також КР на Вінниччина курсом на Ладижин.

Оновлено 04:04. Групи ракет з Черкащини та Кіровоградщини курсом на захід.

Також ракети на Вінниччині летять курсом на Гайсин.

Оновлено 03:57. Київщина - КР повз Березань, курсом на Обухів, Українку.

КР на Київ, Бровари - з північного сходу. Також ракети на Білу Церкву.

Оновлено 03:49. Групи крилатих ракет курсом на Черкаси та Кременчук. Також ракети повз Прилуки, курсом на захід, повз Ніжин, курсом на південний захід.

Оновлено 03:45. Групи ракет летять повз Гадяч курсом на Лубни, Ромодан, Миргород.

"Калібри" на Херсонщині повз Велику Олександрівку курсом на північний захід.

Оновлено 03:40. Нові групи крилатих ракет на Сумщині - курс на Полтавщину.

Оновлено 03:35. Групи БпЛА повз Козятин на Вінниччині та Бердичів на Житомирщині - курсом на захід. Група крилатих ракет на Сумщині - курс на Полтавщину/Чернігівщину.

Оновлено 03:16. За даними Повітряних сил, відмічено пуски крилатих ракет "Калібр" з району Новоросійська.

Оновлено 03:10. Місцеві пабліки повідомляють, що тіла 2 дорослих, 2 дітей дістали з-під завалів у Радушному Дніпропетровської області.

"Це будинок багатодітної родини. За нашою інформацією, у ньому проживало 10 дітей. Розбір завалів триває! Два будинки повністю зруйновано. Госпіталізували маму з дітьми з іншої оселі. Є ще постраждалі", - сказано у повідомленні.

Оновлено 02:58. Внаслідок удару по столиці є загиблий, повідомили в КМВА.

У Повітряних силах підтвердили, що здійснено кілька хвиль пусків крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160.

Оновлено 02:52. Група БпЛА на півдні Київщини рухається курсом на Вінниччину/Житомирщину.

Оновлено 02:37. Монітори повідомляють про пуски приблизно 35 крилатих ракет з Ту-160 та Ту-95МС.

Оновлено 02:26. Дрон поцілив по промзоні Новобаварського району, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов.

Оновлено 02:16. У районі Вінниці, Харкова, Черкас, Кривого Рогу та Сум пролунали вибухи на тлі загрози балістики РФ.

Оновлено 01:54. Пуск балістичних ракет в напрямку Вінниці. На Вінниччині було чути звуки вибухів, повідомило "Суспільне".

Міський голова Кличко також повідомив про загоряння в гаражному кооперативі Святошинського району.

Мер кличко повідомив, що у Святошинському та Оболонському районах Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлових забудов.

Моніторингові канали повідомляли, що станом на 1:30 у загалом в повітрі було щонайменше 3х борти Ту-160 з аеродрому "Українка" та 4х борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Повітряні сили повідомляли про балістичні ракети в напрямку Києва, Дніпра та Кривого Рогу. ЗМІ повідомляли про вибухи у столиці і Кривому Розі.

"Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває. Перебувайте в укриттях!", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Удари РФ по Україні

Ввечері 29 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія підготувалася до масованого удару й може здійснити його цієї ночі. Він закликав партнерів надати Україні ракети для систем Patriot, а українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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