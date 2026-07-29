Audi представила найбільший кросовер в історії бренду: оприлюднено ефектні фото авто

Новинка вирізняється преміальним оснащенням і сучасними цифровими технологіями.

Компанія Audi представила новий флагманський кросовер Q9, який став найбільшим автомобілем такого типу в історії німецького бренду. Про це виробник повідомив на своєму сайті.

Довжина кросовера становить 5310 мм, ширина – 2210 мм, а висота – 1810 мм.

У стандартній комплектації Audi Q9 має три ряди сидінь і вміщує до семи пасажирів. За доплату покупцям запропонують шестимісну версію з двома окремими кріслами другого ряду з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією та функцією масажу.

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Модель отримала автоматичні двері, які самостійно відчиняються та зачиняються, розпізнають перешкоди й підтримують дистанційне керування через застосунок myAudi.

Ще однією особливістю Q9 став дуже великий панорамний дах. Його площа становить приблизно 1,5 м², а за доплату можна замовити електрохромне затемнення окремих секцій і декоративне підсвічування.

На ринок Audi Q9 вийде з дизельними силовими установками. Покупцям запропонують 3,0-літровий турбодизель V6 у двох варіантах потужності. Топова версія розвиватиме 220 кВт (299 к.с.) і 630 Нм, тоді як інший варіант матиме 180 кВт (245 к.с.) та максимальний крутний момент на рівні 500 Нм.

Обидві модифікації отримають гібридну систему MHEV plus із 48-вольтовою бортовою мережею. До її складу входять електричний компресор та електродвигун-генератор, який здатен короткочасно додавати до 18 кВт (24 к.с.) під час інтенсивного розгону.

За передачу тяги на колеса відповідають 8-ступенева автоматична трансмісія Tiptronic та фірмова система повного приводу quattro.

У стандартній комплектації модель отримає адаптивну пневматичну підвіску. Вона дає змогу змінювати висоту кузова залежно від умов руху, причому максимальний діапазон регулювання становить 90 мм.

Серед доступних за доплату опцій – спортивна підвіска та повнокероване шасі. Останнє дає змогу повертати задні колеса на кут до 5 градусів, завдяки чому автомобіль стає маневровішим під час руху містом і водночас стабільнішим на високих швидкостях.

Мультимедійна система працює на платформі Android Automotive OS і відкриває доступ до магазину Audi Application Store. Серед її функцій також є інтеграція ChatGPT, завдяки якій водій може отримувати відповіді на запитання у форматі природного діалогу.

За безпеку та комфорт під час руху відповідає широкий набір електронних асистентів.

До нього входять функції автоматичного екстреного гальмування, контролю сліпих зон і кругового огляду. Також Audi Q9 може самостійно виконувати паркування, допомагати водієві під час маневрування з причепом та запобігати небезпечному відкриванню дверей.

Ще однією технологічною опцією є Adaptive Driving Assistant Plus. На певних автомагістралях Німеччини, США та Канади система дає змогу водієві не тримати руки на кермі під час руху зі швидкістю до 130 км/год.

Водночас відповідальність за контроль ситуації на дорозі залишається за водієм, який має постійно стежити за дорожньою обстановкою.

У Німеччині прийом замовлень на Audi Q9 стартує наприкінці липня 2026 року, перші автомобілі покупці отримають уже в листопаді. Вартість базової дизельної версії Q9 TDI на німецькому ринку починатиметься від 108 400 євро.

Німецькі автомобілі – інші новини

Раніше на італійському конкурсі автомобільної елегантності Concorso d'Eleganza Villa d'Este компанія BMW презентувала новий концепт Vision BMW Alpina.

Концепт створений як ексклюзивний дизайнерський проєкт, покликаний показати, у якому напрямку розвиватимуться стиль і технології бренду в майбутньому.

Закладені в ньому рішення щодо зовнішності, використаних матеріалів та характеру керування стануть основою для майбутніх автомобілів бренду Alpina.

А минулого року компанія Mercedes представила розкішну новинку Vision V. Йдеться про концепт розкішного електричного мінівена, покликаного стати символом "початку нової ери" для знаменитого бренду.

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