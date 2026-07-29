ЗМІ порахували, скільки Україна втрачає за кожен день блокади портів

Вони наголосили, що решта маршрутів - Дунай, залізниця, автотранспорт - за жоден місяць першого півріччя не вивезли понад 3 млн тонн.

Кожен день простою портів Великої Одеси через російський терор затримує відвантаження українських товарів приблизно на $70 млн. Про це свідчать розрахунки ЕП.

Зазначається, що три порти Великої Одеси за червень відвантажили товарів на $2,1 млрд із загального українського експорту на $3,5 млрд. Отже, в середньому через них щодня проходило продукції приблизно на $70 млн.

Важливо, що за перше півріччя Україна експортувала 50,7 млн тонн товарів, із яких близько 34 млн тонн, або дві третини, пройшли через Велику Одесу.

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"Морем іде не тільки експорт: із 68,5 млн тонн товарів, що перетнули кордон за півріччя в обидва боки, понад 40 млн тонн пройшли через морські пункти пропуску - кожні шість тонн з десяти", - додали журналісти.

Вони наголосили, що решта маршрутів - Дунай, залізниця, автотранспорт - за жоден місяць першого півріччя не вивезли понад 3 млн тонн. Це "стеля", а не резерв: Велика Одеса в найкращий місяць давала 7,4 млн тонн.

Блокування портів

Раніше засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що блокада Росією портів Великої Одеси вже боляче вдарила по українських аграріях, які є одним із головних джерел валютних надходжень для України. За його словами, купівельні ціни на зерно обвалилися в кілька разів.

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