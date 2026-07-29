Міста не існує майже: військові розповіли, що зараз насправді відбувається у Костянтинівці

Росіяни постійно намагаються штурмувати як українську піхоту, такі і окремі позиції в Костянтинівці.

Що зараз відбувається у Костянтинівці, наскільки реалістично для українських військових зараз туди заїхати й чи йдеться про оточення міста. Про це українські військові розповіли Суспільному.

За словами командира підрозділу Kurt & Company group у складі 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу з позивним Курт, росіяни постійно намагаються штурмувати як українську піхоту, такі і окремі позиції в Костянтинівці.

"Важкі бої та перестрілки йдуть по всьому місту, але більшу його частину ми все одно контролюємо і противник в основному знаходиться на флангах. Намагаються нас обійти, відрізати, але ми тримаємо там оборону. Ми знаходимося просто постійно під ударами КАБів - просто виносять позиції авіабомбами. Це єдине, що ще дає успіх росіянам і це велика проблема для нас", - сказав він.

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У пресслужбі 36-ї бригади морської піхоти, що працює на цьому напрямку повідомили, що межі кілзони, тобто території, яка перебуває під постійним вогневим впливом обох сторін, у Костянтинівці є умовними й постійно змінюються. При цьому усе залежить від активності FPV-дронів, артилерії та авіації.

"Найнебезпечнішими залишаються відкриті ділянки місцевості, логістичні маршрути та підступи до міста, де противник намагається максимально ускладнити переміщення особового складу, техніки й наземних роботизованих комплексів, - зазначили там.

За їхніми словами, противник уже давно відмовився від масштабних механізованих штурмів і робить ставку на тактику інфільтрації малих піхотних груп.

"Водночас, навіть "групами" їх назвати складно, адже пересування часто здійснюється поодинці або по двоє військовослужбовців - намагаються знаходити можливі слабкі місця в бойових порядках українських підрозділів, активно використовують особливості місцевості, зруйновані забудови та "зеленку", - зазначили у пресслужбі.

Курт стверджує, що проблема у тому, що росіяни просочуються по одному-двоє, маскуються під цивільних, легко перемішуються у підвалах з "мирняком" і так їх дуже складно вичисляти:

"Думаю, до тисячі цивільних осіб в Костянтинівці ще ховаються по підвалах, можливо менше. Костянтинівка стирається, міста не існує майже, воно зруйноване. А ті будинки, які ще цілі, - це одні коробки".

При цьому росіяни намагаються встановити на основних дорогах, які ведуть до Костянтинівки, безперервний вогневий контроль не лише артилерією, а й FPV-дронами. За словами військових, місто в ізоляції ще не перебуває.

"Говорити про напівоточення Костянтинівки наразі некоректно. Флангові ділянки, дійсно, залишаються найбільш напруженими, оскільки ворог намагається охопити місто, а не вести фронтальні штурми. Водночас напрямки, які утримують підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших складових Сил оборони України, залишаються під контролем українських військових", - запевнили пресслужбі 36-ї бригади морської піхоти.

Курт підтвердив, що "дорога на Констянтинівку - це атракціон".

"Це значить, що ти можеш поїхати і не повернутись. У моєму підрозділі втрат при заходах немає. При цьому захід по часу триває по-різному. Залежить від від позиції, до якої треба зайти, від вантажа, який треба завести, доставити. Перебування бійця на позиціях залежить від інтенсивності ведення розвідки противника, від обстрілів. Ми можемо бути там від десяти днів до місяця. Думаю, що стримувати росіян в Констянтинівці ми будемо довго. Але на війні "довго" буває й один день", - додав військовий.

Війна в Україні - ситуація на фронті

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