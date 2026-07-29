Федоров озвучив власну версію причини своєї відставки

За його словами, після початку змін у системі закупівель та тендерів навколо міністерства нібито посилився тиск, а в медіапросторі почали "сіяти негатив".

Ексміністр оборони Михайло Федоров стверджує, що справжня причина його звільнення - не конфлікт із колишнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським, а нібито реформа закупівель у Міноборони. Про він розповів у інтерв'ю для УП.

За його словами, після початку змін у системі закупівель та тендерів навколо міністерства нібито посилився тиск, а в медіапросторі почали "сіяти негатив".

"Ми почали розбудовувати процеси у сфері закупівель та тендерів. Це викликало велике невдоволення у багатьох людей", - стверджує він.

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Федоров також заявив, що він нібито заздалегідь попереджав президента, що зміни спричинять невдоволення. У відповідь Володимир Зеленський, за його словами, радив йому чинити так, як вважає за правильне - "по совісті".

"Дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів усередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі - певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи - десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися", - сказав Федоров, озвучуючи свою версію нещодавніх подій.

Відставка Федорова

Раніше Ольга Решетилова, яка очолює Офіс військового омбудсмана, заявила, що вони надавала колишнім міністрам оборони Денису Шмигалю та Михайлу Федорову пропозиції, які стосуються реформи ТЦК, впродовж останніх пів року постійно брали участь у нарадах щодо цього питання, однак жодного просування в цій галузі досі немає.

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