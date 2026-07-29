РФ кілька діб тому підготувалася до масованого удару і може його завдати цієї ночі, - Зеленський

Він закликав партнерів надати Україні ракети для систем Patriot.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія підготувалася до масованого удару й може здійснити його цієї ночі. Про це він повідомив у вечірньому дописі.

"Була доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", - написав він.

За його словами, важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей.

Відео дня

"Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для систем Patriot і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", - додав Зеленський.

Удари РФ по Україні

Раніше радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) розповів, що через те, що ретранслятори у Білорусі наразі не увімкнені, російські дрони-камікадзе "Шахед"/"Герань" не можуть долітати до заходу України.

Він зазначив, що якщо їх ввімкнути, до Львівщини, Волині та інших областей долетять керовані ударні дрони з новою тактикою ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: