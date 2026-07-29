Україна втратила винищувач F-16, - Повітряні сили

Пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

Україна на одному з напрямків фронту втратила винищувач F-16.Про це повідомляють Повітряні сили.

"29 липня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України. На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили там.

За їхніми словами, наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

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"На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються, - додали у ПС.

Українські F-16 у війні

Нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Деніел Кейн заявив, що український літак F-16 вперше збив російський винищувач.

"Тож я думаю, що їхня здатність нарощувати ешелоновану оборону за останні кілька років суттєво зросла", - додав він під час слухань у Комітеті Сенату США.

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