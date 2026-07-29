У Lockheed Martin представили нову ракету для Patriot: Axios дізнався подробиці програми

Ракета має з'явитися у 2028 році.

Компанія Lockheed Martin представила новітню ракету для Patriot – PAC-3 Adapted Capability Effector. Видання Axios пише, що ракета викликала підвищений інтерес у США та Європі, оскільки цього року було витрачено велику кількість ракет для ППО, і багато країн, зокрема і Україна, зіткнулися з дефіцитом цих ракет.

Під час авіасалону у Фарнборо керівник підрозділу протиповітряної та протиракетної оборони компанії Lockheed Джейсон Рейнольдс розповів журналістам видання про цей перехоплювач. За його словами, швидкість виробництва та зниження вартості виходять на перший план. Навіть якщо для цього "доведеться скоротити деякі можливості перехоплювача". Вважається, що нові ракети коштуватимуть удвічі дешевше за стандартні PAC-3. Він прогнозує, що цей та подібні перехоплювачі користуватимуться високим попитом ще довгий час.

Очікується, що PAC-3 ACE буде готовий на початку 2028 року. Після цього планується наростити виробництво з використанням окремих ліній. Розглядається й можливість міжнародного виробництва.

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Нові перехоплювачі будуть призначені для знищення балістичних ракет, крилатих ракет і літаків. Нижча ціна при цьому передбачає зменшення дальності та складності.

Зовні ракета буде точно такою ж, як і PAC-3. Тому вона поміщатиметься в той самий контейнер і працюватиме в упаковках по 12 штук на пусковій установці M903.

При цьому ця ракета матиме нову головку самонаведення. Виробник для неї ще не визначений, на відміну від PAC-3, які виробляє компанія Boeing на заводі в Хантсвіллі у штаті Алабама.

Ракети Patriot для України – останні новини

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, компанія Boeing не готова надавати третім країнам ліцензії на ключовий компонент перехоплювачів – головки самонаведення ракет. При цьому виробництво цього вузла – досить тривалий процес.

А американська компанія Raytheon, яка є виробником ракет PAC-2 GEM-T, підтвердила проведення переговорів щодо організації випуску зенітних ракет за ліцензією в Україні. Хоча переговори перебувають на початковій стадії.

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