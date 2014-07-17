"5 канал" поновив мовлення, "тротиловий сюрприз" так і не знайшли

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.20 канал відновив мовлення спеціальним випуском новин, в якому ведуча повідомила, що о 08.00 телеканал отримав повідомлення: «Чекайте на тротиловий сюрприз».

О 08.40 співробітники телеканалу та заводу «Ленінська кузня», де розташовано канал, були евакуйовані.

Ведуча наголосила, що в ході перевірки інформації ні вибухівки, ні «мінувальника» не знайдено.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала особу, яка повідомила про "замінування" "5 каналу"Як повідомляв УНІАН, це вже третій випадок «замінування» цього телеканалу впродовж липня. Жодного разу інформація про вибухівку не підтвердилася.