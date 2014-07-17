"5 канал" призупинив мовлення через чергове повідомлення про замінування

"5 канал" знову призупинив мовлення через чергове повідомлення про замінування.

Зокрема, на телеканалі йде біжучий рядок: «Через замінування мовлення «5 каналу» тимчасово припинено». Як повідомляв УНІАН, за останній час в офісі «5 каналу» вже двічі шукали вибухівку – 4 липня та 15 липня. Читайте такожМіліція отримала повідомлення про замінування ТРЦ "Атмосфера" у Києві16 червня канал у вечірньому випуску новин повідомив про затримання "жартівника".

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