У Донецькій області за добу викрали 11 автомобілів - міліція

У Донецькій області за минулу добу невідомими було викрадено 11 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, зокрема, до міліції звернувся житель Маріуполя з тим, що в Київському районі Донецька з території приватного підприємства група озброєних невідомих осіб викрала вантажний фургон «ГАЗ-3309». Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою).

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До Червоногвардійського райвідділу міліції Макіївки надійшла заява про те, що приблизно о 14-00 п’ятнадцять невстановлених осіб у камуфляжній формі й масках, із автоматичною вогнепальною зброєю, проникли на територію приватного підприємства, де незаконно заволоділи автомобілем «ДЕО Ланос».

До Волноваського райвідділу звернувся 63-річний пенсіонер із заявою про те, що о 15-00 десять невідомих чоловіків і одна жінка у камуфляжній формі й масках, погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю, у дворі його будинку незаконно заволоділи автомобілями «Фольксваген Тігуан», «Ауді А8 Лонг» і «Фольксваген Пасат В7», що належать заявнику та його сім'ї.

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У Старобешівському районі поблизу села Василівка, на автодорозі «Донецьк-Новоазовськ», невідомі особи у камуфляжній формі й масках, із вогнепальною зброєю, незаконно заволоділи автомобілем заявника «HONDA CRV» 2004 року випуску.

У Тельманівському районі на автодорозі «Донецьк-Новоазовськ» поблизу с. Вільне, невідомі у камуфляжній формі, зі зброєю незаконно заволоділи автомобілем заявника «Ленд-Ровер», 1998 року випуску.

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4 невідомих у камуфляжній формі й масках, погрожуючи застосуванням автоматичної зброї, зайшли в двір Дебальцевського міськвідділу міліції, де незаконно заволоділи несправним автомобілем «Opel Vectra», що зберігається як речовий доказ. Попередня перевірка цього факту проводиться за ст. 343 ч.1 ККУ (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Попередня правова кваліфікація за всіма фактами - ст. 289 ч.3 ККУ.