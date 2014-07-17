Українських та польських депутатів не пустили до Надії Савченко у СІЗО

Про це повідомив в ефірі одного з українських каналів народний депутат Олександр Бригинець, який не зміг добратися до Воронежа (РФ) через затримання у аеропорту Мінська.

Водночас, за його словами, народний депутат Оксана Продан змогла передати Савченко лист від президента України Петра Порошенка.

«Мої колеги отримали відмову у зустрічі із Надією Савченко, але все ж позитивні новини є: Надія передала відкритий лист через російського омбудсмена. А мої колеги, в свою чергу, через адвоката передали Надії лист Президента. Чекаємо новин», - написав Бригинець на своїй сторінці у Facbook.

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

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Її утримують в СІЗО Воронежа.