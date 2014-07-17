РНБО аналізує відео обстрілу української території з Росії

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, в даний час йде робота над тим, щоб це відео проаналізувати і зрозуміти, чи насправді це робилося з території Росії".

Читайте такожУ мережу виклали докази обстрілу України з території РФ

"Якщо цей факт буде підтверджено, він обов'язково увійде до складу тих матеріалів, які підтверджують російську підтримку терористів", - зазначив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в інтернеті з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали на сервісі YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", які розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.