РНБО аналізує відео обстрілу української території з Росії

14:33, 17 липня 2014
Політика
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Рада національної безпеки і оборони аналізує викладене в мережі відео обстрілу території України з установок "Град", встановлених на території Росії.

фото facebook.com/butusov.yuriy

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, в даний час йде робота над тим, щоб це відео проаналізувати і зрозуміти, чи насправді це робилося з території Росії".

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"Якщо цей факт буде підтверджено, він обов'язково увійде до складу тих матеріалів, які підтверджують російську підтримку терористів", - зазначив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в інтернеті з'явилося відео з міста Гуково Ростовської області, яке виклали на сервісі YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як "Гради", які розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.

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