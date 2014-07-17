Апеляція на арешт Савченко може бути розглянута 21-27 липня

Потім адвокати мають намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

Надія Савченко, за словами захисту, відчуває себе добре, хіба що через спеку попросила передати їй легкий одяг. Також вона попросила молока і вівсяного печива, за інформацією 5 каналу повідомляє РБК-Україна.

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Нагадаємо, українська льотчиця Надія Савченко утримується в СІЗО р. Воронеж (Росія). Російські влади інкримінують Савченко причетність до загибелі на сході України двох журналістів Всеросійської держтелерадіокомпанії - Ігоря Корнелюка і Антона Волошина.