Два пасажира MH17 дивом залишилися в живих через запізнення на рейс

Жінка з дитиною не встигла вчасно приїхати в аеропорт Амстердама, з готелю Хілтон в Гаазі і літак відлетів без них.

Під час інтерв'ю, як повідомляє Reuters, вона заявила, що отримала другий шанс і зможе побачити свою сім'ю в Малайзії.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO - International Civil Aviation Organization, ICAO) і Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) допоможуть Україні розслідувати причини падіння літака. Раніше Державна авіаційна служба України (Державіаслужба») розширила територію повітряного простору з обмеженнями на польоти нижче 7,9 тис. метрів від поверхні землі над зоною АТО для цивільних повітряних суден.