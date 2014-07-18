У Лисичанську горить нафтопереробний завод

Як повідомляє Informator, в результаті попадання сталося загоряння цистерни. Місцеві жителі повідомляють, що завод горить й досі.

Як повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської обласної держадміністрації Ірина Верігіна на своїй сторінці у соцмережі, "горить Лисичанський НПЗ: ємність на 50 тис. т для зберігання нафтошламів, 2 ємності по 20 т бензину, горить склад для зберігання сірки. Терористи обстріляли цей об'єкт з установки "Град"".