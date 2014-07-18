У Лисичанську горить нафтопереробний завод

10:49, 18 липня 2014
Політика
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В ніч на 18 липня близько 3.30 на територію Лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ) потрапив снаряд.

фото Роман Бочкала / www.facebook.com
 
 

Як повідомляє Informator, в результаті попадання сталося загоряння цистерни. Місцеві жителі повідомляють, що завод горить й досі.

фото Роман Бочкала / www.facebook.com
фото Роман Бочкала / www.facebook.com

Як повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської обласної держадміністрації Ірина Верігіна на своїй сторінці у соцмережі, "горить Лисичанський НПЗ: ємність на 50 тис. т для зберігання нафтошламів, 2 ємності по 20 т бензину, горить склад для зберігання сірки. Терористи обстріляли цей об'єкт з установки "Град"".

Post by Ирина Веригина.
фото Роман Бочкала / www.facebook.com

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