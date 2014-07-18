На Донеччині терористи захопили завод Ахметова

Про це з посиланням на працівників підприємства повідомляють "Новости Донбасса".

Зокрема, зазначається, що вранці 17 липня на прохідній заводу знаходилося 20 озброєних людей.

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