На Донеччині терористи захопили завод Ахметова
11:32, 18 липня 2014Політика
0 0
Авдіївський коксохімічний завод "взяли під охорону" бойовики "ДНР".
Завод взято "під охорону" терористами / metinvestholding.com
Про це з посиланням на працівників підприємства повідомляють "Новости Донбасса".
Зокрема, зазначається, що вранці 17 липня на прохідній заводу знаходилося 20 озброєних людей.
Читайте такожУ Лисичанську горить нафтопереробний заводАвдіївський завод є одним з найбільших коксохімічних підприємств у Європі та знаходиться в складі групи СКМ Ріната Ахметова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter