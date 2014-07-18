ЗМІ: Серед пасажирів малайзійського Boeing-777 був речник ВООЗ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на провідні світові агентства, а також друзів і колег Томаса у Twitter.

Томас перебував на літаку разом із групою вчених, які прямували до Австралії на міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі СНІДом.

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