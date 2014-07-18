ЗМІ: Серед пасажирів малайзійського Boeing-777 був речник ВООЗ
15:59, 18 липня 2014Політика
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Речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Гленн Томас був серед пасажирів літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», який 17 липня впав у Донецькій області.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на провідні світові агентства, а також друзів і колег Томаса у Twitter.
Томас перебував на літаку разом із групою вчених, які прямували до Австралії на міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі СНІДом.
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