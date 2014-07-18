На борту Boeing-777 знаходились фахівці з організації по боротьбі зі СНІДом

07:21, 18 липня 2014
Політика
0 0

На борту літака Boeing-777, збитого бойовиками під Торезом, були фахівці з організації по боротьбі зі СНІДом.

боинг / REUTERS

Про це повідомляється на сайті International AIDS Society.

На борту літаку були "колеги та друзі" організаціїї, які прямували на 20-у міжнародну конференцію по СНІДу до Австралії. 

Нагадаємо, вчора бойовики, діяльність яких підтримує РФ, збили пасажирський літак Boeing-777.


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter