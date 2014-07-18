На борту Boeing-777 знаходились фахівці з організації по боротьбі зі СНІДом
07:21, 18 липня 2014Політика
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На борту літака Boeing-777, збитого бойовиками під Торезом, були фахівці з організації по боротьбі зі СНІДом.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті International AIDS Society.
На борту літаку були "колеги та друзі" організаціїї, які прямували на 20-у міжнародну конференцію по СНІДу до Австралії.
Нагадаємо, вчора бойовики, діяльність яких підтримує РФ, збили пасажирський літак Boeing-777.
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