Китай шокований, що Боїнг-777 було збито озброєними угрупованнями

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Китаю в ООН Лю Цзеі на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Китай шокований тим, що літак було збито озброєними угрупованнями», - заявив він.

«Безпека міжнародної цивільної авіації має бути такою, яка гарантується. Пріоритетом є встановити те, що відбулося, і ми маємо дуже обережно розслідувати і не звинувачувати будь-кого. Ми підтримуємо проведення незалежного, об’єктивного, відкритого розслідування», - сказав він.

«Ми звертаємося до всіх сторін, щоб вони скоординували свої дії», - додав представник Китаю в ООН.

За його словами, ситуація, яка склалася в Україні, призвела до військового конфлікту, до насильства, яке постійно виникає і веде до того, що люди гинуть та знищується велика кількість об’єктів.

Читайте такожЗасідання РБ ООН: США не виключають причетності Росії до катастрофи Боїнг-777«Ми хочемо, щоб мир та стабільність в регіоні були підтримані і ситуація далі не погіршувалася», - сказав Лю Цзеї.

«Криза в Україні пішла по несподіваній траєкторії, але політичне рішення – це єдине рішення. Китай постійно підтримує конструктивні пропозиції, які були запропоновані нещодавно для того, щоб було зупинено вогонь і почався пошук політичного рішення, і ми підтримуємо діалог та перемовини», - заявив він.

Читайте такожНаживо: Засідання Ради Безпеки ООН щодо катастрофи Boeing-777«Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн, України також, і Китай буде наполягати на об’єктивному підході для того, щоб зменшити тиск у регіоні та розпочати політичний діалог. Китай намагатиметься грати конструктивну роль у вирішенні цієї проблеми», - додав він.