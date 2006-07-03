Регіони продовжать блокування парламенту

Фракція Партії регіонів і далі продовжуватиме блокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона розповіла, що сьогодні Партія регіонів зробила ряд пропозицій своїм політичним опонентам і чекає від них відповіді, чи готові вони обговорювати ці питання в робочій групі. А до тих пір блокування продовжиться, сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА розповіла, що сьогодні Партія регіонів висловила свою позицію щодо політичної кризи, яка склалась в державі.

«Ми ще раз аргументували свої позиції, обмінялися думками про розвиток ситуації», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, Партія регіонів запропонувала створити робочу групу по кожному пункту, запропонованому Партією регіонів для обговорення.

«Ми могли б отримати відповідь від наших політичних опонентів і подивитись, які позиції можна вважати погодженими, а по яких потрібно продовжувати дискусію для того, щоб парламент почав працювати», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що формат сьогоднішнього круглого столу нічим не відрізнявся від Погоджувальної ради. Тому Партія регіонів переконана, що такий круглий стіл необхідно проводити за участю Президента, і сам круглий стіл повинен бути національним, заявила вона. Тобто, на думку Партії регіонів, в ньому мають брати участь не лише політичні сили, представлені в парламенті, а й інші політичні сили та громадські організації.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, цей круглий стіл можна було б розпочати з обговорення двох питань – об’єднання держави та соціально-економічної ситуації в країні і вихід з економічної кризи. Також на цьому круглому столі можна було б обговорити питання внутрішнього і зовнішнього політичного життя країни, вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів з 27 червня блокує сесійну залу ВР. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації. Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Пізніше О.ТУРЧИНОВ повідомив, що Партія регіонів висунула новий ультиматум з 12 пунктів. У ньому, зокрема, вимагає посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади. Також “регіонали” хочуть посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво у низці комітетів. Крім того, “регіони” виступають за те, щоб судді Конституційного Суду обирались за їх квотою.