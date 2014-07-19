Екс-кореспондент RT розповіла, чому вирішила звільнитися

Журналістка Сара Ферт, яка звільнилася з каналу Russia Today, в інтерв'ю британській Press Gazette розповіла, як прийняла рішення піти. Про це повідомляє NEWSru.com.

Вона звільнилася напередодні, заперечуючи проти манери висвітлення телеканалом катастрофи Boeing-777 компанії Malaysia Airlines в Донецькій області. При цьому керівник каналу Маргарита Симоньян у своєму блозі в "Живому журналі" стверджує, що пропозицію про нову роботу вона отримала ще два тижні тому.

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"Перший принцип стилю роботи RT: що б не сталося, це ЗАВЖДИ вина України", - заявила у своєму Twitter Сара Ферт. Кореспондент додала, що якщо співробітник RT втрачає віру в позицію ЗМІ, то він стає непотрібним. За словами Ферт, необхідно повністю поділяти думку видання на події, щоб досягти успіху в ньому, цитує "Росбалт".

RT style guide Rule 1: It is ALWAYS *ukraine's fault (*add name as applicable) - Sara Firth (@Sara__Firth) July 18, 2014

В інтерв'ю Press Gazette Ферт описала, як втратила віру в день, коли в Донецькій області розбився рейс з Амстердаму з 298 людьми на борту: "Я увійшла до ньюсрума, і вони передавали свідчення бозна якого очевидця, який звинувачував уряд України, а ситуація була такою напруженою".

В ЖЖ Симоньян з приводу звільнення Ферт йдеться: "Сара заявляє, що вона вибирає правду. Очевидно, у нас різне розуміння правди. Ми вважаємо правдою те, що репортери своїми очима бачать на місці подій. Зокрема, на Україні. Сара вважала за краще приєднатися до хору тих, хто вважає правдою побачене по телевізору і прочитане у газетах в Лондоні". У заяві прес-служби, яке Press Gazette цитує англійською мовою, в додаток до вищенаведеної фрази йдеться, що RT "показує всі сторони того, що відбувається, навіть якщо всі навколо вже вирішили, яку сторону звинувачувати". У заяві прес-служби російською, поширеному на сторінці Симонян, це речення опущено.

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Це вже не перший випадок скандального звільнення з RT іноземних співробітників. У березні звільнилася ведуча Ліз Уол, причому оголосила про це в прямому ефірі. У керівництві RT це назвали самопіаром.