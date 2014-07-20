Великобританія і Нідерланди вимагають від ЄС перегляду відносин з Росією

Після авіакатастрофи в Україні Європейський Союз повинен переглянути своє ставлення до Росії у світлі доказів того, що літак збили проросійські терористи. Таку думку висловили прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і його нідерландський колега Марк Рютте під час телефонної розмови в суботу, 19 липня, передає інформаційне агентство Reuters.

Читайте такожПорошенко: Терористи здійснюють вже друге міжнародне злочин Раніше міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що його країна має у своєму розпорядженні дані про те, що до краху літака на сході України з великою часткою ймовірності мають відношення проросійські сепаратисти, пише Німецька Хвиля.

Як зазначає агентство AFP, Лондон звинувачує Москву в тому, що вона не має достатнього впливу на сепаратистів на сході України, з тим щоб вони забезпечили міжнародним експертам доступ до місця аварії літака "Малайзійських авіаліній".

У розмовах, які Кемерон провів не тільки з Рютте, але і з прем'єр-міністром Австралії Тоні Эбботтом, всі три політики одностайно висловилися з приводу того, що Володимир Путін "повинен активно взаємодіяти з міжнародним співтовариством і використовувати свій вплив на сепаратистів", заявила офіційний представник британського уряду.

Вона також підкреслила, що Великобританія і Австралія мають намір спільно домагатися від Радбезу ООН забезпечення можливості для швидкого та безперешкодного доступу до місця аварії літака і розслідування причин авіакатастрофи, відзначає AFP.