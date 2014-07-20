США направлять в Україну фахівців ФБР та Нацради з безпеки на транспорті – посол
Сполучені Штати Америки направлять в Україну для розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга-777» фахівців Федерального бюро розслідувань та Національної ради з безпеки на транспорті (National Transportation Safety Board (NTSB).
США направлять в Україну фахівців ФБР та Нацради з безпеки на транспорті – посол /Фото Facebook
Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт написав на своїй сторінці у Твіттері.
«На підтримку міжнародного розслідування NTSB пришле принаймні одного слідчого і ФБР готується надіслати хоча б одну людину в Україну», - зауважив посол.Читайте такожІнтерпол направить в Україну фахівців для розслідування катастрофи Boeing-777
Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777», що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».
На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.
На сьогодні знайдено тіла 196 загиблих.
Пошукові роботи ускладнено через присутність у зоні катастрофи озброєних терористів.
Президент України Петро Порошенко закликав провести незалежне міжнародне розслідування катастрофи малайзійського лайнера.