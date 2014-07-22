Рада ухвалила закон, що дозволяє розпустити фракцію КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, парламент з п'ятого разу підтримав це рішення. «За» проголосували 232 із 250 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачається, що голова Верховної Ради України зможе оголошувати про розпуск фракції, якщо кількісний склад депутатської фракції став меншим за мінімальну кількість народних депутатів, які були у найменшій фракції, що була сформована протягом першої сесії парламенту.Читайте такожДепутати від КПУ та більшість «регіоналів» залишили сесійну залу Верховної Ради

Як повідомлялося, на першій сесії парламенту поточного скликання найменше депутатів було у фракції КПУ, а на даний час з неї вийшли декілька депутатів. Тому, відповідно, кількість депутатів у складі фракції КПУ зменшилась, порівняно з їх кількістю на першій сесії.

Турчинов запевнив, що сьогодні направить закон на підпис президентові, і після цього оголосить про розпуск фракції КПУ.Читайте такожМін'юст просить суд заборонити КПУ (оновлено)

Фракція “Свободи” зустріла це рішення оплесками та виконала в сесійній залі Державний Гімн України.