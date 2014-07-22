Клімкін: ЄС чітко зрозумів, що зараз Україна потребує солідарності

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорить, що в Європейському Союзі є розуміння того, що так звані Луганська та Донецька «народні республіки» насправді є терористичними організаціями.

Про це він сказав журналістам у вівторок у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС з міністрами закордонних справ країн «Східного партнерства», передає власний кореспондент УНІАН.

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„Збитий літак - це не просто трагічний випадок, це - рубікон, це – розуміння для всіх, у тому числі і в ЄС, до чого веде те, що відбувається з Донецьку та Луганську. Всі зараз зрозуміли, що ми маємо справу не з якимось сепаратистами, а зі справжніми терористами. Тому під час засідання Ради міністрів закордонних справ вже порушується питання про те, що Донецька і Луганська «народні республіки» насправді є терористичними організаціями. Важливо визнати такими терористичними організаціями формально – для цього є процедура. Але політично таке розуміння і сприйняття в ЄС уже є”, - сказав він.

Крім того, за словами Клімкіна, міністри закордонних справ ЄС „прекрасно розуміють, що постійне втручання Росії потрібно зупинити”. „Вони обговорюють той пакет заходів, які ЄС може здійснити. Певні заходи будуть проголошені вже сьогодні”, - наголосив міністр, додавши, що нові заходи, „можливо, будуть проголошені на рівні глав держав та урядів ЄС”.

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„ЄС чітко зрозумів, що зараз Україна потребує солідарності. ЄС чітко розуміє необхідність підтримки мирного плану президента Порошенка. Це єдині рамки мирного врегулювання ситуації”, - сказав Клімкін.

Міністр також повідомив, що очікує підтримки ЄС при відбудові Донбасу, а також комплекс заходів, які допоможуть ефективно контролювати кордон з Росією.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а також просить допомоги в припиненні діяльності терористичних угруповань на сході України.