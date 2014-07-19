Україна попросить світ визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями

Україна готує позови про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними організаціями у світі.

Читайте такожТерористи «ДНР» викрали 36 тіл жертв катастрофи літака Boeing-777

Про це написав президент України Петро Порошенко у своєму Тwitter.

«Сьогодні ми готуємо позови, щоб т.зв. ДНР і ЛНР були визнані терористичними організаціями у світі», - наголосив він.