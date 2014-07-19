Україна попросить світ визнати «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями
16:53, 19 липня 2014Політика
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Порошенко повідомив про підготовку відповідних позовів.
REUTERS
Україна готує позови про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними організаціями у світі.
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Про це написав президент України Петро Порошенко у своєму Тwitter.
«Сьогодні ми готуємо позови, щоб т.зв. ДНР і ЛНР були визнані терористичними організаціями у світі», - наголосив він.
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