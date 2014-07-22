Порошенко підписав закон, що дозволяє розпустити фракцію КПУ

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)” (№4307А).

Про це у своєму Twitter повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Президент підписав зміни до закону про регламент", - написав він.

Президент підписав зміни до закону про регламент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 22, 2014

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент з п'ятого разу підтримав ухвалення закону, що дозволяє розпустити фракцію КПУ. «За» проголосували 232 із 250 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачається, що голова Верховної Ради України зможе оголошувати про розпуск фракції, якщо кількісний склад депутатської фракції став меншим за мінімальну кількість народних депутатів, які були у найменшій фракції, що була сформована протягом першої сесії парламенту.