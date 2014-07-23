МВС склало санкційний список російських журналістів і власників телеканалів

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте такожАваков пропонує президенту і МЗС закликати ЄС та США заборонити в'їзд керівникам російських ЗМІ

"МВС вимагає від цивілізованого світу заборонити в'їзд у країни ЄС, США, Канаду, Австралію, Японію всім тим, хто допомагає Володимиру Путіну підбурювати український і російський народи. Тим, хто вже десятиліття допомагав сіяти ненависть між Сходом і Заходом України, яка за підсумком і зробила можливим старт терористистической "Російської весни", - йдеться в повідомленні Антона Геращенка.

За його інформацією у список увійшли: гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, генеральний директор ВДТРК Олег Добродєєв, голови ТНТ, НТВ, телеканалу "Зірка", РЕН-ТВ, Life News. До списку також включені головний редактор МІА "Росія сьогодні", головред Russia Today Маргарита Симоньян.