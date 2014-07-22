Жителі Слов'янська зіпсували інтерв'ю журналісту Russia Today

На центральній площі Слов'янська біля пам'ятника Леніну журналіст поставив перехожим чоловікові і жінці питання як вони сприймають те, що тепер у місті скрізь висять українські прапори. На що місцеві жителі йому відповіли, що так найкраще і референдум, проведений сепаратистами, мешканці Слов'янська не підтримували.

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Далі журналіст спробував спровокувати жителів міста питанням про те що українська армія обстрілювала Слов'янськ, на що жінка, яка не стала називати своє ім'я, заявила: "якби не було цих виродків, по іншому я їх не називаю, цих ополченців, у нас би було все ціле".

Після такої відповіді журналіст Russia Today спробував переконати своїх співрозмовників у тому, що українська армія вбивала дітей. У свою чергу жителі міста запитали у журналіста чи не вбивали мирних жителів і дітей терористи.

В результаті співрозмовники журналіста російського каналу висловили повну підтримку діям української армії, заявивши, що вона захищає свою країну і свій народ. Співрозмовники розпрощалися з журналістом словами Слава Україні! На що він незадоволеним тоном сказав їм до побачення.