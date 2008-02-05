Ющенко: Україна залюбки приєднається до робочої групи зі вступу Росії до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслив, що у разі запрошення Україна залюбки приєднається до робочої групи зі вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України на прес-конференції після церемонії підписання протоколу про вступ України до СОТ.

«Я пану генеральному директору говорив про те, що, можливо, Україна є однією з країн, які б хотіли бачити наші торговельні відносини з Росією максимально лібералізованими, конкурентними, партнерськими, прозорими і ясними. Відносини, які б мали далеку перспективу», - сказав Президент.

Він наголосив, що Україна залишається відкритим партнером Росії і не буде ставити жодних перепон у проведенні переговорів щодо вступу Росії до СОТ.

«Ми відкриті, віддані друзі у цьому процесі. Ми будемо робити все необхідне для того, щоб Росія якомога швидше також приєдналась до цього клубу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що від вступу Росії до СОТ виграє і Україна, оскільки торговельні відносини між двома державами набудуть чіткого, прогнозованого характеру.

Президент України нагадав, що існуюче негативне сальдо між двома країнами буде значно зменшено після лібералізації торговельних відносин.

Він вважає, що це також дасть змогу прискорити вирішення існуючих досі між двома країнами питань “про вилучення і обмеження”.

«Нас чекає ефективна, дружня, відверта робота в цьому напрямку з нашими колегами з Росії», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що настав час спокійно вирішити всі проблемні питання, і вирішити успадковані проблемні питання в торговельній політиці.