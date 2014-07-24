Опорою Яценюка у Верховній Раді стала "група Курченка"

Про це свідчать результати голосування за включення до порядку денного урядового законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо удосконалення окремих положень).

Так, за включення до порядку денного документа, що передбачає зниження витрат бюджету і підвищення податків практично у всіх секторах економіки, крім тих, де свій ключовий бізнес веде Рінат Ахметов, фракція "Батьківщина" проголосувала майже у повному складі - 78 голосів з 86-ти. Не захотіли "забруднитися" таким голосуванням лише депутати Володимир Ар'єв і Володимир Шульга. Ще шестеро - відсутні.

Читайте такожЗМІ: Яценюк захищає бізнес і доходи Ахметова

Не відстали від "Батьківщини" і колишні соратники по коаліції: УДАР дав у користь лобі Ахметова 35 голосів з 41-го, "Свобода" - 34 з 35-ти.

Найбільш цікавим пунктом цього голосування є той факт, що бізнес Ахметова не захотіли підтримати "регіонали", що залишилися у фракції ("за" проголосував один Дмитро Святаш, решта його 77 колег - яких відсутні, або не голосували), зате максимально можливу кількість голосів віддали перебіжчики в групу Курченко-Арбузова "За мир і стабільність" (29 з 34-х).

Як повідомляв УНІАН, за даними "Економічної правди", бізнес по видобутку руди уряд чомусь не розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів. У поданих до Верховної Ради "антикризових" законопроектах немає значного підвищення рівня плати за видобуток металевих копалин. А це традиційна сфера інтересів найбагатшої людини України - Ріната Ахметова: гірничо-збагачувальні комбінати входять в топ-5 найбільш прибуткових його компаній (за підсумками 2012 року). Видобуток залізної руди приносить СКМ величезні доходи через надзвичайно високі світові ціни на неї. За офіційними даними ахметівського Метінвесту, операційна рентабельність компанії в 1 кварталі 2014 року склала 30%.