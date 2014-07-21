Ахметов відмовився допомагати переселенцям з Донбасу в Одесі - губернатор Одещини

Про це на своїй сторінці в Facebook написав губернатор Одеської області Ігор Палиця.

Голова Одеської обладміністрації три тижні тому написав Рінату Ахметову листа з проханням профінансувати потреби донецьких біженців. У своєму листі він вказував, що через війну на Сході України до Одеси прибуває все більше біженців, але в бюджеті не закладено коштів на проживання і харчування переселенців, тому Ігор Палиця попросив фінансової допомоги Ахметова. Але найбагатша людина України, за словами губернатора, відмовилася це робити.

"Вчора прийшов лист-відповідь з відмовою. Його підприємства платять податки, тому такі питання має вирішувати держава!", - пише Ігор Палиця. "Цікаво, чи згодні одесити, щоб за гроші обласного бюджету фінансувати потреби дорослих і працездатних переселенців зі Сходу, які приїхали до нас?! Особисто я категорично проти!!!", - висловився губернатор Одеської області.