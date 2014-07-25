Посол: Британія вважає катастрофу «Боїнга» терактом

Як передає кореспондент УНІАН, про це надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«У британському уряді є переконання, що нагромаджуються докази, які вказують на те, що цю катастрофу було спричинено пуском ракети «земля-повітря» з ділянки, яка цілком контролювалася бойовиками», - заявив він.

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За словами Сміта, це «докази щодо пересування відповідних систем озброєнь, докази фотографій з місця катастрофи» та перехоплені записи переговорів бойовиків, які є у вільному доступі в Інтернеті.

«Ми чітко бачимо - і це зрозуміло і британському уряду, і прем’єр-міністру Девіду Кемерону, і це останніми днями ще більше підтверджується – це є терористичний акт, що стався в контексті подальших зусиль Росії для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні» , - додав Сміт.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Частину тіл, знайдених на місці катастрофи, уже перевезли до Нідерландів.